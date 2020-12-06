Военный США рассказал о преимуществах АК-47 перед М-16

Перевод материала предоставило «Радио Спутник». Военный отметил, что советские автоматы АК-47 были «поразительно надёжными и прочными». Также он рассказал, как у солдат США в ответственный момент заклинили их М-16. По словам Скейлза, он помнит картину, как трое военных лежали на разобранных винтовках и отчаянно пытались их почистить. Собеседник добавил, что этот же М-16 после нескольких модификаций «продолжает убивать американцев в Афганистане».

Ещё военный указал, что в американской винтовке патрон подаётся из магазина в патронник благодаря энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола при прохождении по нему пули.Эти газы производят толчок, отбрасывающий затвор назад. А затворный механизм при этом свободно перемещается в корпусе винтовки. В него могут попасть пыль, грязь и остатки пороха, из-за чего всё и заклинивает.

У АК-47 же есть прочный шток газового поршня, соединённый с затвором, и автомату не помешают функционировать грязь и пыль.