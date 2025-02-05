Военный вертолёт Black Hawk с новым двигателем прошёл наземные испытания

Как отмечает издание The Defense Post, сославшееся на пресс-службу американской армии, этот двигатель получил значительные улучшения по сравнению с предыдущим двигателем T700, который сейчас используется на военных вертолётах UH-60 и AH-64 Apache. Ожидается, что мощность T901 увеличится на 50%, а расход топлива снизится на 25% при примерно том же весе.

Кроме того, новый двигатель будет иметь более низкие выбросы парниковых газов. «Ставка на двигатель T901 открывает путь к созданию более мощных версий вертолёта Black Hawk, обеспечивая армию США возможностью реагировать на растущие требования будущих операций. На данный момент двигатель будет установлен на UH-60 перед его установкой на AH-64», — пишет источник.

Также отмечается, что в ходе наземных испытаний были успешно проверены различные системы двигателя, включая топливную, электрическую, гидравлическую, системы управления двигателем и полётом.