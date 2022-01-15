Военных роботов США и России сравнили между собой

Военных роботов США и России сравнили между собойКакой лучше?
Робот-собака США получила аббревиатуру SPUR — «беспилотное ружьё специального назначения». На спине робособаки в специальном защитном кожухе установлена десятизарядная винтовка калибра 6,5 мм, которая может вести прицельный огонь на дистанции до 1200 метров. Кроме того, устройство оснащено продвинутой прицельной системой с возможностью 30-кратного увеличения и тепловизором, покрытым специальной керамикой для маскировки от вражеских приборов ночного видения. На одном заряде робот-собака может пройти 12 километров со скоростью 7,2 км/ч.
В России аналогичные задачи может выполнять робот-комплекс «Маркер», который уже охраняет космодром «Восточный». Российского робота можно вооружить различными боевыми комплексами, включая управляемые ракеты, а также различными оптико-электронными и радиотехническими наблюдательными системами. Ещё комплекс оснащается малогабаритным беспилотником, способным взлетать с платформы и преследовать нарушителя. В целом, российский робот кажется универсальнее американского.