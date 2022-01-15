Военных роботов США и России сравнили между собой

Робот-собака США получила аббревиатуру SPUR — «беспилотное ружьё специального назначения». На спине робособаки в специальном защитном кожухе установлена десятизарядная винтовка калибра 6,5 мм, которая может вести прицельный огонь на дистанции до 1200 метров. Кроме того, устройство оснащено продвинутой прицельной системой с возможностью 30-кратного увеличения и тепловизором, покрытым специальной керамикой для маскировки от вражеских приборов ночного видения. На одном заряде робот-собака может пройти 12 километров со скоростью 7,2 км/ч.