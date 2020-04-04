Военных США оснастят ракетами, способными поражать российские С-300 и С-400

Речь идёт о противорадиолокационных ракетах AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile — Extended Range (AARGM-ER). Это усовершенствованная версия AGM-88 HARM, однако она слишком сильно отличается от старой ракеты. Поэтому её предпочитают называть новым авиационным средством поражения.

Носителями данных ракет могут выступать истребитель F/A-18E/F, самолёт радиоэлектронной борьбы EA-18G и новый истребитель F-35. Сообщается, что дальность оружия может превышать 100 километров.

Эксперты считают, что AARGM-ER может стать эффективным средством против современных зенитных ракетных систем, в том числе российских С-300 и С-400.