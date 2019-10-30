Военным США будут передавать энергию из космоса

Проект получил название SSPIDR (Space Solar Power Incremental Demonstrations and Research). Он должен будет помочь военным обеспечить функционирование в труднодоступных районах.

ВВС хотят получить космический аппарат с высокоэффективными солнечными панелями. Собранная им солнечная энергия будет преобразовываться в радиоволновое излучение и передаваться на Землю. На поверхности же нужно будет установить приёмники излучения, а также приборы для его преобразования в электрическую энергию.

На проведение соответствующих исследований Northrop Grumman получит по контракту больше $100 миллионов.

Журналисты предполагают, что для передачи энергии на большие расстояния американцы могут использовать микроволновое излучение.