Наука и технологии
Сегодня 19:52
Военным США будут передавать энергию из космоса
Создадут аппарат с солнечными панелями
Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США заключила с американской компанией Northrop Grumman соглашение о разработке оборудования для беспроводной передачи энергии с космических аппаратов.
Проект получил название SSPIDR (Space Solar Power Incremental Demonstrations and Research). Он должен будет помочь военным обеспечить функционирование в труднодоступных районах.
ВВС хотят получить космический аппарат с высокоэффективными солнечными панелями. Собранная им солнечная энергия будет преобразовываться в радиоволновое излучение и передаваться на Землю. На поверхности же нужно будет установить приёмники излучения, а также приборы для его преобразования в электрическую энергию.
На проведение соответствующих исследований Northrop Grumman получит по контракту больше $100 миллионов.
Журналисты предполагают, что для передачи энергии на большие расстояния американцы могут использовать микроволновое излучение.