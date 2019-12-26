Военным США запретили проходить ДНК-тесты

В заявлении Пентагона говорится об одноразовых ДНК-тестах, которые можно заказать по почте. Такие услуги предоставляют, например, компании 23andMe и Ancestry. Тест якобы может определить наличие генетических заболеваний и предрасположенность к ним.

Военное руководство США считает, что данные, собираемые такими компаниями, хранятся на небезопасных серверах, откуда могут быть «слиты» третьим лицам. Эти утечки могут «могут иметь непредвиденные последствия для безопасности и повысить риск для объединённых сил и миссии».

Также в предупреждении Пентагон указал, что «непреднамеренное обнаружение маркеров определённых заболеваний может в конечном итоге повлиять на карьеру военнослужащего». Что за заболевания имелись в виду, не сообщается.