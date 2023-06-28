«Война» людей и косаток вышла на новый уровень: в разработке специальные устройства

«Война» людей и косаток вышла на новый уровень: в разработке специальные устройстваКоторые будут имитировать их звуки
Война между катерами и косатками у берегов Португалии вскоре может найти решение, поскольку чиновники планируют испытать новые устройства, издающие звуки для отпугивания морских млекопитающих.
Португальская национальная ассоциация круизных судов стремится защитить парусники от косаток, которые начали намеренно повреждать и топить суда, и даже учить этому своих детенышей. Хотя мотив поведения косаток остается загадкой, ученые выдвигают самые разные теории - от мести до игривого поведения или раздражения.
Чтобы обезопасить суда, этим летом будут опробованы акустические отпугивающие устройства, которые могут свести к минимуму взаимодействие между косатками и парусниками. Эти устройства похожи на противоакульи приспособления, которые издают звуки, имитирующие призывы косаток, и уже используются для отпугивания морских хищников.