«Война» людей и косаток вышла на новый уровень: в разработке специальные устройства

Португальская национальная ассоциация круизных судов стремится защитить парусники от косаток, которые начали намеренно повреждать и топить суда, и даже учить этому своих детенышей. Хотя мотив поведения косаток остается загадкой, ученые выдвигают самые разные теории - от мести до игривого поведения или раздражения.

Чтобы обезопасить суда, этим летом будут опробованы акустические отпугивающие устройства, которые могут свести к минимуму взаимодействие между косатками и парусниками. Эти устройства похожи на противоакульи приспособления, которые издают звуки, имитирующие призывы косаток, и уже используются для отпугивания морских хищников.