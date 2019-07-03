Война не окончена: Google, Microsoft и Dell бегут из Китая

О планах компаний сообщает издание Nikkei, ссылаясь на многочисленные источники. По их информации, HP и Dell собираются перенести из Китая до 30% производства. Они рассматривают другие азиатские страны, в том числе Таиланд, Тайвань, Вьетнам и Филиппины. Dell уже запустила пилотные заводы в трёх последних странах.

Microsoft, Google, Sony, Amazon и Nintendo хотят перенести из Китая производство консолей и смарт-колонок. Интересно, что на прошлой неделе Sony, Microsoft и Nintendo написали совместное письмо правительству США с просьбой не повышать пошлины на компоненты для игровых приставок, так как это может нанести огромный вред бизнесу страны.

Dell же пока надеется на достижение договорённостей между США и Китаем. Напомним, Трамп до сих пор лишь озвучивал готовность прекратить торговую войну, но официально ничего предпринято не было.