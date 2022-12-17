Война продолжается: США хотят внести в чёрный список крупнейшего китайского производителя флеш-памяти

Аналитики считают, что если YMTC попадёт под санкции, то уже через пару лет не сможет производить конкурентоспособную память 3D NAND. После внесения в чёрный список компании станет трудно закупать оборудование для производства и другие товары у американских партнёров, что будет препятствовать её росту. Партнёры за пределами Китая могут сами прекратить сотрудничество с YMTC.

В TrendForce считают, что для того, чтобы выжить, YMTC, возможно, придётся перейти на производство специальной флеш-памяти 2D NAND или даже превратиться в контрактного производителя микросхем, сфокусированного на зрелых техпроцессах.