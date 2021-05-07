Войска НАТО постреляли из РСЗО недалеко от российской границы

Стрельбы выполнялись военнослужащими первого батальона 77-го полка полевой артиллерии армии США, пишет «Военное обозрение». В учениях использовали M270 MLRS. Это американская универсальная пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО. Помимо реактивных снарядов она может стрелять и тактическими ракетами. Саму M270 MLRS ставят на гусеничное шасси с запасом хода до 500 километров. Время залпа составляет примерно 48 секунд.

Журналисты отмечают, что сейчас в учениях участвуют военнослужащие из США, Британии и Эстонии. Затем к ним присоединятся британские десантники.