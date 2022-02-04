Войска Западного военного округа вооружат новыми вертолётами «Сапсан»

Как отмечается, «Сапсаны» получат 440-й отдельный вертолётный полк, дислоцирующийся на аэродроме Двоевка в Смоленской области, и 15-я бригада армейской авиации, расположенная в Острове Псковской области. Также новые вертолёты получит ещё один полк армейской авиации округа.

«Сапсаны» вооружены ракетами класса «воздух–воздух» малой дальности «Верба», ПТУР «Атака», в вариантах с кумулятивной, осколочно-фугасной и термобарической боевой частью с эффективной дальностью поражения 6 км. Также вертолёты вооружены лёгкими многоцелевыми управляемыми ракетами под названием «изделие 305».

Кроме того, на Ми-8АМТШ-ВН могут быть установлены два курсовых пулемёта и дополнительный крупнокалиберный пулемёт.

«Сапсаны» разрабатывались специально для ведения боевых действий в связке со спецназом и ВДВ в любое время суток. Для этого машины оснащены системой прицеливания, рассчитанной на обнаружение целей ночью.

Защита вертолёта состоит из кевлара, элементов из титанового сплава, а также бортового комплекса обороны, способного фиксировать пуск зенитных ракет и автоматически создавать помехи.