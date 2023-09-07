Войскам России передали новейшую гранату для защиты от управляемых ракет

Войскам России передали новейшую гранату для защиты от управляемых ракетЕе испытание завершились в феврале этого года
На вооружение российской армии поступила новейшая унифицированная дымовая граната РДГ-У, предназначенная для прикрытия военнослужащих и техники от высокоточных управляемых ракет и высокоточного оружия с тепловизионными системами наведения, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
По его информации, уже началась поставка в Вооруженные Силы РФ унифицированной ручной дымовой гранаты РДГ-У. Граната, государственные испытания которой завершились в феврале 2023 года, обеспечивает маскировку личного состава и техники от управляемых ракет с инфракрасным наведением и высокоточного оружия с тепловизионными системами прицеливания.
РДГ-У работает по комбинированному принципу: дымообразующее вещество, входящее в состав устройства, при срабатывании создает мгновенную дымовую завесу, а тлеющий элемент поддерживает дым в течение длительного времени. Граната сохраняет свою эффективность в диапазоне температур от -50 до +55 градусов Цельсия.