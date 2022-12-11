Наука и технологии
14:01, 11 декабря 2022
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Вокруг нашей Солнечной системы обнаружили странное "призрачное свечение"

Но ответ, скорее всего, тоже найден

В рамках проекта под названием SKYSURF астрономы изучили 200 000 архивных снимков телескопа “Хаббл”, а также провели десятки тысяч измерений. Все для того, чтобы узнать природу “призрачного свечения” вокруг Солнечной системы.

Вокруг нашей Солнечной системы обнаружили странное "призрачное свечение"

По словам команды, они исключили свет звезд, галактик и планет. Удивительно, но слабое свечение осталось.

Согласно одной из гипотез, свет от Солнца отражается от пылевого слоя, окружающего нашу Солнечную систему. Пылевой слой может появляться из-за многочисленных комет, которые окружают нашу солнечную систему. Когда кометы подбираются к Солнцу, его тепло вызывает сублимацию льда, высвобождая при этом облако, которое начинает окружать комету и “испускаться” в космическое пространство.

Если идея подтвердится, то это явление станет “совершенно новой частью архитектуры Солнечной системы”.

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