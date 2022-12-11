Вокруг нашей Солнечной системы обнаружили странное "призрачное свечение"

По словам команды, они исключили свет звезд, галактик и планет. Удивительно, но слабое свечение осталось.

Согласно одной из гипотез, свет от Солнца отражается от пылевого слоя, окружающего нашу Солнечную систему. Пылевой слой может появляться из-за многочисленных комет, которые окружают нашу солнечную систему. Когда кометы подбираются к Солнцу, его тепло вызывает сублимацию льда, высвобождая при этом облако, которое начинает окружать комету и “испускаться” в космическое пространство.

Если идея подтвердится, то это явление станет “совершенно новой частью архитектуры Солнечной системы”.