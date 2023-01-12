Вокруг Тайваня усилилось движение китайских военных судов

"Мы видели возросшую активность военных судов вокруг Тайваня. Мы считаем, что это попытка установить новую норму, но я бы усомнился в том, говорит ли это о неизбежности вторжения", - передает издание слова главы Пентагона журналистам по итогам встречи "2+2" глав МИД и минобороны Штатов и Японии.

Ранее стало известно, что каждый пятый пароль, защищающий сетевые учетные записи в Министерстве внутренних дел США, включал такие пароли, как: Password1234, Password1234! и ChangeItN0w! Помимо прочего, они были достаточно слабыми, чтобы их можно было взломать стандартными методами, что показал недавний аудит безопасности ведомства.