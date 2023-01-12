Вокруг Тайваня усилилось движение китайских военных судов

Вокруг Тайваня усилилось движение китайских военных судовНо опасаться нечего
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США отмечают активное передвижение китайских военных судов вокруг Тайваня. Его слова со встречи глав МИД и минобороны США и Японии цитируют РИА Новости.
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"Мы видели возросшую активность военных судов вокруг Тайваня. Мы считаем, что это попытка установить новую норму, но я бы усомнился в том, говорит ли это о неизбежности вторжения", - передает издание слова главы Пентагона журналистам по итогам встречи "2+2" глав МИД и минобороны Штатов и Японии.
Ранее стало известно, что каждый пятый пароль, защищающий сетевые учетные записи в Министерстве внутренних дел США, включал такие пароли, как: Password1234, Password1234! и ChangeItN0w! Помимо прочего, они были достаточно слабыми, чтобы их можно было взломать стандартными методами, что показал недавний аудит безопасности ведомства.