Волдыри на ногах и утомляемость назвали симптомами коронавируса

Основными симптомами коронавирусной инфекции COVID-19 считаются кашель, повышенная температура и затруднение дыхания. Однако они могут дополняться и другими неспецифическими признаками заражения. Их уже было перечислено много, но теперь специалисты добавили ещё несколько.

Как пишут СМИ, новые симптомы не будут внесены в официальный перечень симптомов COVID-19. Это делают из практических соображений: чтобы избежать перегрузки в лабораториях из-за увеличения количества тестов.

Также в SAGE заявили, что женщины, которые постоянно занимаются стиркой и уборкой, входят в группу риска по COVID-19. Дело в том, что вирус может оставаться на одежде до трёх дней.