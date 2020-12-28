Volkswagen показала робота для зарядки электромобилей

У прототипа робота есть «лицо». Оно загорается, когда устройство берёт аккумуляторный блок для зарядки и подключает его к машине. Робот действует автоматически. Запустить его можно либо с помощью приложения на смартфоне, либо через систему управления в электрокаре. Робот затем транспортирует аккумуляторные блоки к припаркованной машине.

Сообщается, что систему зарядки была разработана специально под модели VW наподобие ID.4. Но робот должен быть совместим со всеми электромобилями.

Пока неизвестно, когда система станет доступна всем желающим. Ранее сообщалось, что ёмкость одного аккумуляторного блока составляет 25 кВт·ч.