Волны жары оказались смертоноснее для женщин, чем для мужчин

Ранее исследователи пришли к выводу, что с учётом одинакового возраста уровень смертности среди женщин выше на 15% в жару. Другое исследование, проведённое голландскими и немецкими учёными, в котором изучались данные о температуре в Нидерландах за 23 года вместе с ежедневными показателями смертности, также выявило различия между полами. Особенно плохо жару переносят пожилые женщины.

Одной из причин называют низкое потоотделение у женщин. Эксперты пояснили, что пожилые люди потеют в два раза меньше, чем молодые, а женщины — в два раза меньше, чем мужчины. А именно потоотделение помогает нам справляться с высокими температурами.