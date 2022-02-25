Volvo отказывается от ПК и бумажек в пользу Apple Watch и iPhone

Компания Volvo объяснила ComputerWorld, что она снабдила сервисных техников - Apple Watch, а также iPhone, на котором установлено сервисное приложение Volvo. Volvo предполагает, что они будут использовать Apple Watch в гараже четырьмя основными способами: при использовании часов инженер получит уведомление, когда клиент приедет в гараж со своим автомобилем. На часах будет отображаться имя клиента, соответствующие заметки и данные об автомобиле. Во время ремонта инженеры могут получить доступ к информации, а после завершения ремонта они могут напрямую позвонить клиенту и сообщить ему об этом.

Volvo считает, что внедрение Apple Watch и iPhone позволит снизить зависимость от печатных записей и компьютерного оборудования. И то, и другое отнимает много времени и требует обучения. В Volvo рассказали ComputerWorld, что раньше на обучение новых сотрудников "15 различным ИТ-системам", которые компания использовала ранее, уходило до шести месяцев.

Компания утверждает, что 80% технических специалистов, использующих новое оборудование, повысили свои показатели. Кроме того, на 30% увеличилось количество "последующих звонков и электронных писем клиентам после обслуживания" и на 40% сократилось количество бумажных распечаток.