Вооружённые силы США готовят правила поведения для служащих при встрече с НЛО

Как заявили представители ВМС, разработка новых требований стала необходима в связи с серией наблюдений неизвестных высокотехнологичных самолётов на территориях, подконтрольных организации.

Впрочем, военно-морской флот заявляет, что не поддерживает идею столкновения с инопланетными космическими кораблями, однако отрицать этот вариант нельзя. Как сказано в заявлении организации, за последние годы в ВМС неоднократно поступали сообщения о неопознанных самолётах в контролируемом воздушном пространстве. Из соображений безопасности военно-морские силы расследуют каждый отчёт о подобных событиях. Теперь их свидетели получат подробную схему действий, чтобы сообщать о таких инцидентах для дальнейшего расследования.