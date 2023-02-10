Вопреки распространённому мнению более умные люди не более толерантны

Есть мнение, что низкие уровень образования и когнитивные способности могут выступать факторами предрасположенности к развитию социальной нетерпимости и предрассудков. Учёные решили проверить этот тезис.

Результаты показали, что ни уровень доходов семьи в детстве, ни уровень образования участников или их родителей не были связаны с социальной нетерпимостью. С другой стороны, у участников с высоким уровнем дохода во взрослом возрасте средний уровень нетерпимости был немного ниже. Результаты не показали никакой связи между умственными способностями или результатами когнитивных тестов с нетолерантностью.

Как оказалось, социальная нетерпимость больше связана с некоторыми особенностями поведения. Люди, которые были более нетерпимы, как правило, были более отвлекаемыми и более настойчивыми, но менее стойкими и гибкими.