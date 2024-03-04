Вопреки учебникам, одинаково заряженные частицы смогли притянуться

Исследование, проведенное учеными из разных институтов, показало, что растворитель играет решающую роль в том, как взаимодействуют заряженные частицы. Хотя в некоторых случаях отталкивание все же происходит, исследователи наблюдали, что в водных растворах отрицательно заряженные частицы могут притягиваться друг к другу на больших расстояниях, в то время как положительно заряженные частицы отталкиваются. В особых спиртах, где растворитель ведет себя по-другому на границе раздела фаз, положительно заряженные частицы могут притягиваться, а отрицательно заряженные — отталкиваться.

Эти наблюдения справедливы для различных материалов, включая неорганические частицы, полимеры и даже биомолекулы.

Исследовательская группа предложила теорию, объясняющую, как молекулы растворителя располагаются вокруг частиц, создавая «силу», которая может либо притягивать, либо отталкивать в зависимости от конкретной ситуации.