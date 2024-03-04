Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 04 марта 2024, 09:00
1 мин.

Вопреки учебникам, одинаково заряженные частицы смогли притянуться

Согласно исследованию
Научные учебники давно учат нас, что одинаково заряженные частицы отталкиваются друг от друга, независимо от того, положительный у них знак или отрицательный. Однако новаторское исследование, опубликованное в журнале Nature, ставит под сомнение это фундаментальное понятие.

Исследование, проведенное учеными из разных институтов, показало, что растворитель играет решающую роль в том, как взаимодействуют заряженные частицы. Хотя в некоторых случаях отталкивание все же происходит, исследователи наблюдали, что в водных растворах отрицательно заряженные частицы могут притягиваться друг к другу на больших расстояниях, в то время как положительно заряженные частицы отталкиваются. В особых спиртах, где растворитель ведет себя по-другому на границе раздела фаз, положительно заряженные частицы могут притягиваться, а отрицательно заряженные — отталкиваться.

Эти наблюдения справедливы для различных материалов, включая неорганические частицы, полимеры и даже биомолекулы.

Исследовательская группа предложила теорию, объясняющую, как молекулы растворителя располагаются вокруг частиц, создавая «силу», которая может либо притягивать, либо отталкивать в зависимости от конкретной ситуации.

Источник:Nature
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
,
#физика