Вопросов больше, чем ответов: электровелосипед снабдили нейросетью ChatGPT

Вопросов больше, чем ответов: электровелосипед снабдили нейросетью ChatGPTАнонс вышел не самым информативным
Urtopia, производитель электровелосипедов, вызвал замешательство среди своих клиентов. Компания объявила, что ее умные самокаты теперь будут оснащены ChatGPT, языковой моделью ИИ.
Однако Urtopia предоставила ограниченную информацию о том, как интеграция чат-ботов повлияет на опыт использования своих продуктов.
В рекламном видеоролике водитель спрашивает у велосипеда «Кто ты?» и получает ответ о том, что это языковая модель ИИ, а дальше объясняет пользу езды на велосипедах. Вместо того чтобы рассказать о практическом применении чат-бота, видеоролик просто говорит нам: «мы тоже хотим быть в тренде, купите наши акции».
Как бы то ни было, ChatGPT сейчас добавляется (и будет добавляться) в самые разные продукты, но лишь время покажет – какие из них действительно будут полезны, а какие останутся в памяти ограниченного числа энтузиастов.