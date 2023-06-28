Вопросов больше, чем ответов: электровелосипед снабдили нейросетью ChatGPT

Однако Urtopia предоставила ограниченную информацию о том, как интеграция чат-ботов повлияет на опыт использования своих продуктов.

В рекламном видеоролике водитель спрашивает у велосипеда «Кто ты?» и получает ответ о том, что это языковая модель ИИ, а дальше объясняет пользу езды на велосипедах. Вместо того чтобы рассказать о практическом применении чат-бота, видеоролик просто говорит нам: «мы тоже хотим быть в тренде, купите наши акции».

Как бы то ни было, ChatGPT сейчас добавляется (и будет добавляться) в самые разные продукты, но лишь время покажет – какие из них действительно будут полезны, а какие останутся в памяти ограниченного числа энтузиастов.