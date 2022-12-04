Вор живёт внутри каждого: учёные заметили, что бактерии могут красть у человека важное вещество

Исследователи изучали механизм ускользания бактерий от действия антибиотиков. Удалось установить, что некоторые препараты блокируют производство фолиевой кислоты, и после этого останавливается рост стрептококков группы А. А всё потому, что эти бактерии занимаются «кражей» производных фолиевой кислоты у хозяина, которого они заразили.

Эти стрептококки вызывают ангину и кожные инфекции.