Вор живёт внутри каждого: учёные заметили, что бактерии могут красть у человека важное вещество

19:11, 04 декабря 2022
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Вор живёт внутри каждого: учёные заметили, что бактерии могут красть у человека важное веществоЭта особенность используется антибиотиками
Изучая устойчивость бактерий к антибиотикам, учёные обнаружили кое-что любопытное: оказывается, некоторые микробы воруют важное для человека вещество.
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Исследователи изучали механизм ускользания бактерий от действия антибиотиков. Удалось установить, что некоторые препараты блокируют производство фолиевой кислоты, и после этого останавливается рост стрептококков группы А. А всё потому, что эти бактерии занимаются «кражей» производных фолиевой кислоты у хозяина, которого они заразили.
Эти стрептококки вызывают ангину и кожные инфекции.