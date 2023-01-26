Воры вынесли из магазина Apple товаров на $100 тысяч

12:53, 26 января 2023
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Воры вынесли из магазина Apple товаров на $100 тысячЧасть товаров уже вернули
Полиция Огайо вышла на след воров, укравших продукцию Apple на сумму более $100 тысяч. Инцидент произошёл 23 января в Бивер-Крике. Трое воров ворвались в Apple Store и вынесли технику с витрин и из складских помещений.
Фото: Gizmochina
Сообщается, что воры скрылись с места происшествия на автомобиле, предположительно тёмно-бордового цвета марки Ford Focus. Полиция уже проинструктировала сотрудников Apple активировать функции отслеживания и оповещения об украденных устройствах. Это привело к тому, что полиция вернула большую часть вещей, выброшенных в Тротвуде.
Подозреваемых пока не задержали.