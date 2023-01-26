Воры вынесли из магазина Apple товаров на $100 тысяч

Сообщается, что воры скрылись с места происшествия на автомобиле, предположительно тёмно-бордового цвета марки Ford Focus. Полиция уже проинструктировала сотрудников Apple активировать функции отслеживания и оповещения об украденных устройствах. Это привело к тому, что полиция вернула большую часть вещей, выброшенных в Тротвуде.

Подозреваемых пока не задержали.