Воры залезли в магазин Apple через дыру в туалете

13:14, 07 апреля 2023
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Воры залезли в магазин Apple через дыру в туалетеПробили стену из соседней кофейни
Необычная кража произошла в магазине Apple Store в Сиэтле. Злоумышленники смогли вынести оттуда 436 смартфонов iPhone на сумму $500 тысяч, пробив дыру в стене складского помещения через туалет соседней кофейни.
Фото: Unsplash
Воры действовали ночью и сумели обойти систему безопасности магазина. По мнению менеджера кофейни, у злоумышленников был подробный план торгового центра и они знали, как попасть на склад Apple Store. Кофейне придётся заплатить $1,5 тысячи за ремонт стены и сломанные замки.
Полиция располагает видеозаписью происшествия и ищет подозреваемых. Представители Apple не комментируют случившееся.