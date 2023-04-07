Воры залезли в магазин Apple через дыру в туалете

Воры действовали ночью и сумели обойти систему безопасности магазина. По мнению менеджера кофейни, у злоумышленников был подробный план торгового центра и они знали, как попасть на склад Apple Store. Кофейне придётся заплатить $1,5 тысячи за ремонт стены и сломанные замки.