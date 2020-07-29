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«Воскрешены» древние микробы возрастом сто миллионов лет
Им всё нипочём
Японские учёные «воскресили» древние микробы возрастом сто миллионов лет. Всё это время они лежали в глине на десятки метров ниже дна Тихого океана. Теперь микробы подняли оттуда, и они смогли поесть и размножиться.
Исследователи нашли бактерии в кернах, поднятых с глубины до 74,5 метров ниже дна. Микробы выявляли с помощью окрашивания флуоресцентным красителем. Им добавили питательные вещества и кислород в небольшой концентрации.
Возраст образцов глины со дна составил от 4,3 до 101,5 млн лет. Почти во всех образцах нашли организмы из различных групп. За 68 дней с начала эксперимента некоторые микробы увеличили свою численность в десятки тысяч раз.
В итоге исследователи смогли возобновить жизнедеятельность, практически воскресить, примерно у 99,1% найденных микроорганизмов.