«Воскрешены» древние микробы возрастом сто миллионов лет

Исследователи нашли бактерии в кернах, поднятых с глубины до 74,5 метров ниже дна. Микробы выявляли с помощью окрашивания флуоресцентным красителем. Им добавили питательные вещества и кислород в небольшой концентрации.

Возраст образцов глины со дна составил от 4,3 до 101,5 млн лет. Почти во всех образцах нашли организмы из различных групп. За 68 дней с начала эксперимента некоторые микробы увеличили свою численность в десятки тысяч раз.

В итоге исследователи смогли возобновить жизнедеятельность, практически воскресить, примерно у 99,1% найденных микроорганизмов.