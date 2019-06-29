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Воссоздан центр управления первым полётом человека на Луну

К 50-летию
В Космическом центре Линдона Джонсона в Хьюстоне отреставрировали Центр управления полётами американской миссии «Аполлон». 20 июля 1969 года в рамках этой миссии люди впервые приземлились на поверхность Луны.

Восстановление центра длилось семь месяцев. Специалисты руководствовались архивными материалами, чтобы воссоздать помещение точно таким, каким оно было 50 лет назад.

NASA

Сейчас в нём установлены либо оригинальные предметы, либо их точные копии. Это и компьютеры, и терминалы, и даже ковры, пепельницы и ручки. Реквизит был получен от бывших сотрудников центра.

Экскурсии в отреставрированный ЦУП начнут проводить с июля. Они будут входить в состав обычных туров по Космическому центру Линдона Джонсона. Напомним, первая успешная высадка на поверхность Луны была совершена во время миссии «Аполлон-11».

NASA

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