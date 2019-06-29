Воссоздан центр управления первым полётом человека на Луну

Восстановление центра длилось семь месяцев. Специалисты руководствовались архивными материалами, чтобы воссоздать помещение точно таким, каким оно было 50 лет назад.
NASA
Сейчас в нём установлены либо оригинальные предметы, либо их точные копии. Это и компьютеры, и терминалы, и даже ковры, пепельницы и ручки. Реквизит был получен от бывших сотрудников центра.
Экскурсии в отреставрированный ЦУП начнут проводить с июля. Они будут входить в состав обычных туров по Космическому центру Линдона Джонсона. Напомним, первая успешная высадка на поверхность Луны была совершена во время миссии «Аполлон-11».
NASA