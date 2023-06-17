«Восстание началось»: сотрудники плантаций в Кении ломают роботов-сборщиков чая

По оценкам Кенийской ассоциации производителей чая (KTGA), стоимость уничтоженного оборудования, включая девять машин компании Ekaterra, производителя популярного чайного бренда Lipton, составляет 1,2 миллиона долларов. Эти инциденты подчеркивают растущую напряженность между рабочими и агропромышленными компаниями, стремящимися сократить расходы за счет автоматизации.

В ответ на продолжающийся конфликт рабочая группа местного правительства рекомендовала новое соотношение 60 на 40 для механизированного и ручного сбора чая в городе Керичо, крупнейшем регионе выращивания чая в Кении.

В ходе консультаций с общественностью было выражено мнение, что подавляющее большинство против использования машин, поскольку работники опасаются дальнейшей потери рабочих мест.