«Восстание началось»: сотрудники плантаций в Кении ломают роботов-сборщиков чая

«Восстание началось»: сотрудники плантаций в Кении ломают роботов-сборщиков чаяУщерб оценивается в миллион долларов
В Кении вспыхнули протесты: сборщики чая выражают свое недовольство растущей автоматизацией отрасли. За последний год по меньшей мере 10 машин для сбора чая были подожжены разгневанными рабочими. В результате демонстраций были раненые и даже погиб один человек.
По оценкам Кенийской ассоциации производителей чая (KTGA), стоимость уничтоженного оборудования, включая девять машин компании Ekaterra, производителя популярного чайного бренда Lipton, составляет 1,2 миллиона долларов. Эти инциденты подчеркивают растущую напряженность между рабочими и агропромышленными компаниями, стремящимися сократить расходы за счет автоматизации.
В ответ на продолжающийся конфликт рабочая группа местного правительства рекомендовала новое соотношение 60 на 40 для механизированного и ручного сбора чая в городе Керичо, крупнейшем регионе выращивания чая в Кении.
В ходе консультаций с общественностью было выражено мнение, что подавляющее большинство против использования машин, поскольку работники опасаются дальнейшей потери рабочих мест.