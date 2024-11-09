Восстание планеты обезьян: в США сбежали 43 лабораторные макаки

Местным жителям рекомендовано закрыть двери и окна и сообщать о любых сведениях о беглецах. Несмотря на то что обезьяны не были подвергнуты испытаниям или заражены болезнями, полиция Йемасси призывает не подходить к ним. Полицейские установили ловушки и используют тепловизоры для поиска животных.

Генеральный директор Alpha Genesis Грег Вестергаард выразил разочарование инцидентом и надеется, что… обезьяны вернутся самостоятельно.