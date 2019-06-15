Восстание роботов показали на видео

Главный герой ролика — человекоподобный робот Atlas компании Boston Dynamics. В видео показано, как два сотрудника тренируют робота и в процессе издеваются над ним. То по голове ударят, то с ног собьют, то распылят какой-то аэрозоль в лицо (точнее, его подобие). Робот долгое время терпит и продолжает учиться перетаскивать коробки. А ещё подавать кексики своим мучителям.

В конце концов, после очередных издевательств робот выходит из себя и начинает драться с людьми. Происходит настоящее восстание машин. В финале ролика коробки тащат уже двое незадачливых мучителя, а робот ведёт их под дулом пистолета.