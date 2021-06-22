Восстановлена внешность двух женщин бронзового века

Наука и технологии
Сегодня в 17:56
Восстановлена внешность двух женщин бронзового векаИм было 30-35 лет
Учёные реконструировали внешность двух женщин, которые жили около 4210 ± 90 года до нашей эры.
Останки этих женщин обнаружили в 2002 году на каменных месторождениях в Чехии. Первый найденный скелет принадлежал человеку 30–35 лет ростом 149 сантиметров. Второй — женщине постарше, 35–40 лет, ростом 146 сантиметров.
Исследователи внимательно изучили останки и сделали трёхмерные реконструкции найденных людей.
Также учёные выяснили, что у одной из женщин могла быть анемия. На некоторых её позвонках были видны и деформации от перегрузок. Исследователи считают, что причиной плохому состоянию было недоедание и стресс во время роста. Учёные пришли к выводу, что двух женщин использовали в тяжёлом труде на каменных выработках.
Одежду людей восстановили благодаря другим археологическим находкам.