Восстановлена внешность двух женщин бронзового века

Также учёные выяснили, что у одной из женщин могла быть анемия. На некоторых её позвонках были видны и деформации от перегрузок. Исследователи считают, что причиной плохому состоянию было недоедание и стресс во время роста. Учёные пришли к выводу, что двух женщин использовали в тяжёлом труде на каменных выработках.

Одежду людей восстановили благодаря другим археологическим находкам.