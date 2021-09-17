Восстановлена внешность единственного неандертальца из Нидерландов

Палеохудожники Альфонс и Адри Кеннис (Alfons and Adrie Kennis) смогли восстановить внешность неандертальца по этой части черепа и известной информации. Оказалось, что у Крийна есть одна особенность — сильно выпуклая бровь. Это следствие доброкачественной опухоли.

Учёные также предположили, что Крийн был темнокожим и кареглазым. Волосы у него тоже были тёмные. Процесс восстановления внешности неандертальца братья Кеннис показали на видео: