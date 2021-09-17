Восстановлена внешность единственного неандертальца из Нидерландов

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Восстановлена внешность единственного неандертальца из НидерландовОн оказался темнокожим
В Нидерландах за всю историю нашли только одного неандертальца, и палеохудожники недавно смогли восстановить его внешность.
Часть черепа неандертальца обнаружили на дне Северного моря в 2001 году. Учёные выяснили, что останки принадлежали жившему около 50–70 тысяч лет назад человеку. Его прозвали Крийн.
Палеохудожники Альфонс и Адри Кеннис (Alfons and Adrie Kennis) смогли восстановить внешность неандертальца по этой части черепа и известной информации. Оказалось, что у Крийна есть одна особенность — сильно выпуклая бровь. Это следствие доброкачественной опухоли.
Учёные также предположили, что Крийн был темнокожим и кареглазым. Волосы у него тоже были тёмные. Процесс восстановления внешности неандертальца братья Кеннис показали на видео: