Вот и дожили: население Земли официально достигло 8 млрд человек

Население мира растёт медленными темпами с 1950 года, упав менее чем на 1 процент в 2020 году. Последние прогнозы Организации Объединённых Наций предполагают, что население может вырасти примерно до 8,5 млрд в 2030 году и 9,7 млрд в 2050 году. В 2080-х годах оно может достичь пика в 10,4 млрд человек и оставаться на этом уровне до 2100 года.

Также в отчёте ООН говорится, что рождаемость во многих странах заметно снизилась за последние десятилетия. Прогнозируется, что население 61 страны или региона сократится на 1 процент или более в период с 2022 по 2050 год из-за этого и в некоторых случаях из-за повышенного уровня эмиграции.

Более половины прогнозируемого прироста населения мира до 2050 года будет сосредоточено в восьми странах: Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Объединённой Республике Танзания.