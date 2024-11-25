Вот и вся легендарность «Гарварда»: далеко не один профессор подделывал работы

Профессор Калифорнийского университета в Беркли Джулиана Шредер, соавтор некоторых работ Джино, инициировала «Проект многих соавторов» для проверки 138 исследований Джино. К своему шоку, Шредер обнаружила сфабрикованные данные в работе, которую она написала в соавторстве с Джино и профессором Гарварда Элисон Вуд Брукс. Сложность добавляло то, что сомнительные данные в этом случае оказались не связаны с Джино. Шредер предположил, что ошибки могли быть связаны с ассистентами исследователей, но Гарвард отказался от расследования.

Скандал отражает более глубокие структурные проблемы. Эксперты утверждают, что культура «ярких результатов» в научных кругах поощряет нечестность, отдавая предпочтение «престижу перед истиной». Деннис Туриш, профессор Сассекского университета, отмечает, что более трети опрошенных редакторов журналов по менеджменту сталкивались с фальсификацией данных.

Несмотря на растущее внимание, последствия минимальны. Джино отправлена в административный отпуск, но ее соратники, включая Шредера и Брукса, почему-то продолжают свою карьеру.