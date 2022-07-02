Вот и всё: AliExpress вернул высокий курс доллара и взвинтил цены

Сегодня в 12:38
1 мин.
Вот и всё: AliExpress вернул высокий курс доллара и взвинтил ценыНе долго музыка играла
На неделе мы писали, что курс доллара на AliExpress снизился до 55 рублей, что сделало покупки на маркетплейсе очень выгодными. Однако аттракцион щедрости уже закончился — курс снова взлетел до 62 рублей.
Это можно проверить, если посмотреть стоимость товарной позиции номиналом в один доллар. Сейчас она такая:
Ещё вчера, 1 июля, курс был более приятным. Его динамику можно отслеживать по этой ссылке. Также можно заметить, что сейчас AliExpress устанавливает курс доллара к рублю значительно выше, чем по официальному курсу ЦБ. О причинах происходящего, впрочем, можно только гадать.
Ранее мы писали, что AliExpress закрыл лазейку, которая позволяла покупать товары в приложении напрямую долларами с Qiwi-кошелька.
Читайте также