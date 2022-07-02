Вот и всё: AliExpress вернул высокий курс доллара и взвинтил цены

Ещё вчера, 1 июля, курс был более приятным. Его динамику можно отслеживать по этой ссылке. Также можно заметить, что сейчас AliExpress устанавливает курс доллара к рублю значительно выше, чем по официальному курсу ЦБ. О причинах происходящего, впрочем, можно только гадать.