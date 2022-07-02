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Вот и всё: AliExpress вернул высокий курс доллара и взвинтил цены

Не долго музыка играла
На неделе мы писали, что курс доллара на AliExpress снизился до 55 рублей, что сделало покупки на маркетплейсе очень выгодными. Однако аттракцион щедрости уже закончился — курс снова взлетел до 62 рублей.
Вот и всё: AliExpress вернул высокий курс доллара и взвинтил цены

Это можно проверить, если посмотреть стоимость товарной позиции номиналом в один доллар. Сейчас она такая:

Вот и всё: AliExpress вернул высокий курс доллара и взвинтил цены

Ещё вчера, 1 июля, курс был более приятным. Его динамику можно отслеживать по этой ссылке. Также можно заметить, что сейчас AliExpress устанавливает курс доллара к рублю значительно выше, чем по официальному курсу ЦБ. О причинах происходящего, впрочем, можно только гадать.

Вот и всё: AliExpress вернул высокий курс доллара и взвинтил цены

Ранее мы писали, что AliExpress закрыл лазейку, которая позволяла покупать товары в приложении напрямую долларами с Qiwi-кошелька.

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