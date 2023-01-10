Наука и технологии
15:42, 10 января 2023
1 мин.

Вот как Google улучшит перевод голоса в текст

Как минимум, добавит в большее количество браузеров

Функция голосового набора Google Docs, которая позволяет вам вводить и редактировать текст, используя голос и микрофон, получает несколько ключевых обновлений.

Вот как Google улучшит перевод голоса в текст

Фото: Unsplash

Во-первых, эта функция распространяется на «большинство основных браузеров». До сих пор она была доступна только в браузере Chrome. Во-вторых, функция обновляется, чтобы «уменьшить ошибки транскрипции и свести к минимуму потерю звука во время транскрипции».

К сожалению, хотя в объявлении Google говорится, что голосовой ввод появится в «большинстве основных браузеров», в нём не указано, какие именно это программы. Расширенные функции голосового ввода должны стать доступными для всех пользователей к середине следующего месяца.

Источник:The Verge
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