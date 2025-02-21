Вот как комары помогут обнаруживать стихийные бедствия

Команда под руководством Пабло Заваттьери и Ксимены Берналь воссоздает комариные антенны с помощью 3D-печати, чтобы понять, как они улавливают различные частоты. Их исследование, опубликованное в журнале Acta Biomaterialia, предполагает, что эти крошечные структуры могут улавливать более широкий диапазон звуков, чем считалось ранее.

Подражая комариным антеннам, ученые надеются усовершенствовать акустические датчики, которые помогут обнаружить ранние признаки стихийных бедствий. Результаты исследования также могут привести к созданию более совершенных технологий шумоподавления для зданий, наушников и даже спасательных операций в чрезвычайных ситуациях.

Исследование пока находится на ранней стадии.