Вот как понять, что вы слишком редко или слишком часто поливаете растения в доме

Научно доказано, что комнатные растения позволяют снизить уровень стресса и улучшают настроение. Но их полив может быть одним из самых сложных аспектов ухода за ними.

Многие комнатные растения до этого росли в тропическом или экзотическом климате, то есть в тёплых краях. Это значит, что многие из таких растений любят влажность, а этого сложно добиться в домашних условиях. В зимнее время из-за центрального отопления растения могут начать засыхать.

Поэтому Шон Лейд, директор Easy Garden Irrigation, рассказал, какие существуют ключевые признаки того, что растение получает чересчур много или мало воды.