Вот как улучшить сон пожилому человеку

19:14, 28 марта 2023
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Вот как улучшить сон пожилому человеку4 совета
Доктор медицинских наук Бриенн Майнер дала несколько советов о том, как улучшить свой сон, если вы пожилой человек.
Фото: Unsplash
1. Поддерживайте режим.
Нужно ложиться спать в одно и то же время и вставать с постели в одно и то же время.
2. Оставайтесь активными, даже если вы устали.
Физическая и социальная активность очень важна, в том числе для хорошего сна.
3. Избегайте дневного сна.
Если вам нужно вздремнуть, старайтесь делать это не более получаса до двух часов дня.
4. Сведите к минимуму или исключите употребление алкоголя, кофеина и никотина.
По мере того, как мы становимся старше, наша способность метаболизировать эти вещества меняется. Хотя алкоголь может помочь заснуть, он заставляет нас просыпаться посреди ночи.