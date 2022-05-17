Вот какими могут стать следующие 5 лет: учёные описали сценарии развития пандемии

Эти сценарии были написаны группой из 20 экспертов в области общественного здравоохранения, вирусологии, экономики, поведенческих наук, этики и социологии.

Сценарий 1.

Если процент взрослых людей, полностью вакцинированных против COVID-19, увеличится с 61% до более чем 80% во всём мире, можно будет спасти много жизней и снизить риск появления новых штаммов. Но даже при таком оптимистичном сценарии коронавирус не исчезнет полностью. Впрочем, его распространение станет гораздо более контролируемым. К сожалению, такое развитие событий маловероятно.

Сценарий 2.

Более вероятно то, что уровень вакцинации во всём мире будет ниже 70%. Тогда новый коронавирус может стать эндемичным с сезонными вспышками, которые перегрузят больницы во многих странах и потребуют «обновлённых вакцин и использования противовирусных препаратов». К 2027 году, согласно отчёту, «усугубится глобальное неравенство», а цели ООН в области устойчивого развития будут отброшены на десятилетие назад. Больше всего пострадают уязвимые группы населения, такие как женщины, дети и пожилые люди.

Сценарий 3.

Если национализм и популизм (в области прививок) продолжат набирать популярность, авторы доклада опасаются, что уровень вакцинации упадёт ещё больше — менее 60%. В результате COVID-19 останется в значительной степени неконтролируемым, с серьёзными рецидивами в некоторых частях мира.