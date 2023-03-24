Вот какой вкус могут ощущать мухи, но неспособны люди

Учёные из Университета Пенсильвании выяснили, что рецепторы щелочи есть у мух дрозофил. В своих экспериментах исследователи предлагали насекомых чашки Петри со сладким гелем. Одна половина геля имела нейтральный уровень рН, а вторая — высокий, то есть раствор был щелочным. Разные растворы имели разный цвет, и когда мухи ели гель определённого цвета, они сами в него окрашивались.

Выяснилось, что чем выше был уровень рН, тем менее охотно дрозофилы ели гель. Но одна из линий мух был не так избирательна, словно хуже различала щелочной вкус. В результате, в ДНК этих насекомых обнаружилась уникальная мутация. Она оказалась связана с хоботками мух, который служат для них «языком».

Учёные пришли к выводу, что мухи дрозофилы действительно способны различать вкус щелочной среды. Больше ни у кого такой способности зафиксировано не было.