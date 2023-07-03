Вот худшее, что может случиться с человечеством из-за ИИ

Искусственный интеллект сегодня развивается очень быстро. Уже сейчас ChatGPT и Bing могут сдать экзамен на получение лицензии адвоката и врача. Более того, они способны написать эссе и набрать в тестах IQ 99%.

Специалисты опасаются, что искусственный интеллект общего назначения в будущем превзойдёт людей в любой сфере.

Согласно одному из сценариев развития событий, враждебные субъекты будут использовать возможности ИИ для того, чтобы создать новое биологическое оружие. Также лидеры разных стран могут начать использовать пропаганду и фейки, созданные ИИ, для побуждения людей к гражданской войне либо ядерному конфликту. В некоторых сценариях искусственный интеллект вообще выходит из-под контроля создателей. Есть, кроме того, вероятность, что ИИ уничтожит человечество.