Вот худшее, что может случиться с человечеством из-за ИИ

Вот худшее, что может случиться с человечеством из-за ИИОб этом предупреждают эксперты
Есть одна вещь, которую очень боятся специалисты в области искусственного интеллекта. И это то, что системы ИИ станут умнее и сильнее человека.
Более 350 учёных и инженеров недавно выступили с предупреждением о том, что искусственный интеллект создаёт для людей риски. Причём эти риски сравнимы с последствиями пандемий и ядерной войны.
Согласно опросу 2022 года, средняя вероятность того, что человеческий вид вымрет или будет подвержен серьёзному отчуждению, составляет 1 к 10.
Искусственный интеллект сегодня развивается очень быстро. Уже сейчас ChatGPT и Bing могут сдать экзамен на получение лицензии адвоката и врача. Более того, они способны написать эссе и набрать в тестах IQ 99%.
Специалисты опасаются, что искусственный интеллект общего назначения в будущем превзойдёт людей в любой сфере.
Согласно одному из сценариев развития событий, враждебные субъекты будут использовать возможности ИИ для того, чтобы создать новое биологическое оружие. Также лидеры разных стран могут начать использовать пропаганду и фейки, созданные ИИ, для побуждения людей к гражданской войне либо ядерному конфликту. В некоторых сценариях искусственный интеллект вообще выходит из-под контроля создателей. Есть, кроме того, вероятность, что ИИ уничтожит человечество.