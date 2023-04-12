Наука и технологии
16:00, 12 апреля 2023
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Вот откуда дефицит: Маск купил тысячи видеокарт для ИИ-проекта Twitter

Хотя и предлагал взять паузу в обучении ИИ всему миру

По сообщениям, Twitter запускает внутренний проект по созданию искусственного интеллекта, который будет включать в себя создание генеративного ИИ, обученного на собственных данных. На фоне этих новостей Илон Маск, владелец соцсети, купил 10 000 графических процессоров.

Вот откуда дефицит: Маск купил тысячи видеокарт для ИИ-проекта Twitter

Фото: Unsplash

Эта информация вызывает вопросы, учитывая недавние призывы Маска взять шестимесячную паузу в разработке ИИ.

Он также критиковал OpenAI, которая выпустила нашумевший чат-бот ChatGPT. Маск был одним из ее основателей, но со временем прекратил ее финансирование, в ответ на это OpenAI создала коммерческую дочернюю компанию для привлечения необходимого капитала при поддержке инвестиций в размере $1 млрд от Microsoft.

Скорее всего, что вражда Маска с OpenAI уже начала носить личный характер, поэтому он, видимо, хочет составить конкуренцию своей бывшей организации.

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