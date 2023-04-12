Вот откуда дефицит: Маск купил тысячи видеокарт для ИИ-проекта Twitter

Вот откуда дефицит: Маск купил тысячи видеокарт для ИИ-проекта TwitterХотя и предлагал взять паузу в обучении ИИ всему миру
По сообщениям, Twitter запускает внутренний проект по созданию искусственного интеллекта, который будет включать в себя создание генеративного ИИ, обученного на собственных данных. На фоне этих новостей Илон Маск, владелец соцсети, купил 10 000 графических процессоров.
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Эта информация вызывает вопросы, учитывая недавние призывы Маска взять шестимесячную паузу в разработке ИИ.
Он также критиковал OpenAI, которая выпустила нашумевший чат-бот ChatGPT. Маск был одним из ее основателей, но со временем прекратил ее финансирование, в ответ на это OpenAI создала коммерческую дочернюю компанию для привлечения необходимого капитала при поддержке инвестиций в размере $1 млрд от Microsoft.
Скорее всего, что вражда Маска с OpenAI уже начала носить личный характер, поэтому он, видимо, хочет составить конкуренцию своей бывшей организации.