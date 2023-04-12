Вот откуда дефицит: Маск купил тысячи видеокарт для ИИ-проекта Twitter

Эта информация вызывает вопросы, учитывая недавние призывы Маска взять шестимесячную паузу в разработке ИИ.

Он также критиковал OpenAI, которая выпустила нашумевший чат-бот ChatGPT. Маск был одним из ее основателей, но со временем прекратил ее финансирование, в ответ на это OpenAI создала коммерческую дочернюю компанию для привлечения необходимого капитала при поддержке инвестиций в размере $1 млрд от Microsoft.

Скорее всего, что вражда Маска с OpenAI уже начала носить личный характер, поэтому он, видимо, хочет составить конкуренцию своей бывшей организации.