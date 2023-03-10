Вот почему беременным обязательно нужно выключать свет перед сном

Гестационный сахарный диабет характеризуется повышением уровня глюкозы крови и выявляется именно во время беременности. Как отметили авторы исследования, воздействие света перед сном может быть фактором риска этого состояния. При этом у женщин с гестационным диабетом почти в 10 раз больше шансов заболеть сахарным диабетом 2 типа по сравнению с теми, у кого нет проблем с глюкозой во время беременности.

В исследовании участвовали 741 женщины на втором триместре беременности. Воздействие света на участниц измерялось с помощью актиграфа, надетого на их запястья.