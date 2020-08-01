Вот почему дешёвые зарядные устройства опасны

Автор материала рассказал, что для MacBook Pro ему пришлось использовать стороннее зарядное устройство, так как оригинальное было сломано. Сначала зарядка работала нормально, однако со временем всё начало выходить из-под контроля.

Пользователь заметил едкий запах горелого. Он заподозрил, что запах исходит от зарядного устройства, поэтому решил его проверить. Оно оказалось очень горячим. Автор материала из любопытства решил не трогать зарядку и посмотреть, что с ней будет дальше. Он принял необходимые меры предосторожности и стал ждать.

Зарядное устройство становилось всё горячее со временем и в конце концов вспыхнуло. К счастью, эксперимент был управляемым, но в обычной жизни пользователь может просто не заметить проблему вовремя.

Автор материала посоветовал использовать оригинальные зарядные устройства или продукцию известных брендов с хорошей репутацией (Anker, Amazon, Zendure, Aukey).