Вот почему ИИ не сможет превзойти людей в создании шедевров искусства

Вот почему ИИ не сможет превзойти людей в создании шедевров искусстваОбъясняет профессор компьютерных наук
Сейчас везде можно увидеть изображения и другие виды искусства, созданные ИИ. Однако системы искусственного интеллекта, по мнению эксперта, всё же никогда не будут лучше людей в творческой сфере.
Сейчас ИИ создаются миллионы реалистичных изображений. Издание BBC Science Focus поговорило с профессором компьютерных наук в Университете Рутгерса Ахмедом Эльгаммалом, чтобы узнать, к нему всё это может привести.
Модели ИИ обучаются сегодня при помощи соотнесения большого количества изображений с текстовыми надписями. Но распознать системы ИИ могут не всё. Особую сложность представляют для них маленькие детали. Поэтому можно увидеть на картинах, созданных нейросетью, руку с четырьмя пальцами или человека с тремя ногами.
Нынешнее поколение ИИ ограничено тем, что просто копирует работы людей. Для того чтобы создать что-то действительно полезное, ИИ должен контролироваться человеком. Поэтому элемент творчества у модели ИИ отсутствует. Такая модель может просто служить инструментом для создания чего-то конкретного, что ей задаст человек.