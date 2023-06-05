Вот почему ИИ не сможет превзойти людей в создании шедевров искусства

Сейчас ИИ создаются миллионы реалистичных изображений. Издание BBC Science Focus поговорило с профессором компьютерных наук в Университете Рутгерса Ахмедом Эльгаммалом, чтобы узнать, к нему всё это может привести.

Модели ИИ обучаются сегодня при помощи соотнесения большого количества изображений с текстовыми надписями. Но распознать системы ИИ могут не всё. Особую сложность представляют для них маленькие детали. Поэтому можно увидеть на картинах, созданных нейросетью, руку с четырьмя пальцами или человека с тремя ногами.