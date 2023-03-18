Вот почему искусственный интеллект не может воспроизвести человеческое зрение

«Несмотря на то, что глубокие нейронные сети многообещающи, они далеки от идеальных вычислительных моделей человеческого зрения», — отметил автор новой научной работы.

Команда использовала неинвазивный медицинский тест под названием магнитоэнцефалография (МЭГ), который измеряет магнитные поля, создаваемые электрическими токами мозга. Используя данные МЭГ, учёные обнаружили, что легко именуемые части объектов, такие как «глаз», «колесо» и «лицо», могут объяснить дисперсию нервной динамики человека сверх того, что может дать глубокое обучение.

«Эти результаты показывают, что глубокие нейронные сети и люди могут частично полагаться на различные характеристики объекта для визуального распознавания», — пояснил автор.

Исследование показывает, что глубокие нейронные сети не могут полностью учитывать нейронные реакции, измеренные у людей-наблюдателей.