Вот почему искусственный интеллект не может воспроизвести человеческое зрение

Вот почему искусственный интеллект не может воспроизвести человеческое зрениеЕсть нюанс
Когда человек замечает знакомое лицо или приближающийся автомобиль, мозгу требуется всего 100 миллисекунд, чтобы идентифицировать его и, что более важно, поместить его в правильный контекст. Это позволяет понять, как человеку следует реагировать. Как оказалось, воспроизведение этого процесса проблематично для компьютера.
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«Несмотря на то, что глубокие нейронные сети многообещающи, они далеки от идеальных вычислительных моделей человеческого зрения», — отметил автор новой научной работы.
Команда использовала неинвазивный медицинский тест под названием магнитоэнцефалография (МЭГ), который измеряет магнитные поля, создаваемые электрическими токами мозга. Используя данные МЭГ, учёные обнаружили, что легко именуемые части объектов, такие как «глаз», «колесо» и «лицо», могут объяснить дисперсию нервной динамики человека сверх того, что может дать глубокое обучение.
«Эти результаты показывают, что глубокие нейронные сети и люди могут частично полагаться на различные характеристики объекта для визуального распознавания», — пояснил автор.
Исследование показывает, что глубокие нейронные сети не могут полностью учитывать нейронные реакции, измеренные у людей-наблюдателей.