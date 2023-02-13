Вот почему не надо ходить на МРТ с пистолетом: бразилец скончался после странного инцидента

20:10, 13 февраля 2023
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Вот почему не надо ходить на МРТ с пистолетом: бразилец скончался после странного инцидентаВ аппаратах МРТ есть магнит
В прошлом месяце бразилец скончался от полученных травм после того, как его же пистолет выстрелил ему в живот рядом с работающим аппаратом МРТ.
Фото: Unsplash
Сообщается, что 40-летний пострадавший пронёс с собой в процедурное оружие, несмотря на просьбы убрать все металлические предметы перед этим. Он сопровождал свою мать, которая проходила МРТ.
Непослушание обернулось для мужчины трагедией. Дело в том, что аппарат МРТ использует магнит. Напряжённость магнитного поля составляет от 1,5 до 3,0 тесла (а иногда и больше). Что именно произошло с мужчиной, неизвестно. Спрятанный за поясом пистолет выстрелил, когда машина была активирована.