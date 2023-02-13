Вот почему не надо ходить на МРТ с пистолетом: бразилец скончался после странного инцидента

Сообщается, что 40-летний пострадавший пронёс с собой в процедурное оружие, несмотря на просьбы убрать все металлические предметы перед этим. Он сопровождал свою мать, которая проходила МРТ.

Непослушание обернулось для мужчины трагедией. Дело в том, что аппарат МРТ использует магнит. Напряжённость магнитного поля составляет от 1,5 до 3,0 тесла (а иногда и больше). Что именно произошло с мужчиной, неизвестно. Спрятанный за поясом пистолет выстрелил, когда машина была активирована.