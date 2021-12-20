Вот почему не стоит медлить с лечением дёсен

Эксперты изучили истории болезней 64 379 пациентов, у которых были зарегистрированы заболевания пародонта, включая гингивит и пародонтит. Эти данные сравнили с данными людей без заболеваний пародонта. Средний возраст всех участников составлял 44 года, 43% составляли мужчины, 30% пациентов были курильщиками.

Исследователи изучили данные, чтобы установить, у скольких пациентов с пародонтозом и без него развились сердечно-сосудистые заболевания, высокое кровяное давление, диабет второго типа, депрессия и т.д.

Учёные обнаружили, что пациенты с болезнями пародонта с большей вероятностью получали диагноз из списка выше. Риск развития психических расстройств повышался на 37%, а сердечно-сосудистых заболеваний — на 18%. Для остальных болезней риск тоже был повышен.