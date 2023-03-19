Наука и технологии
21:38, 19 марта 2023
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Вот почему не стоит пускать домашних животных в кровать

Даже если вы привыкли так делать

Многие люди любят спать со своими домашними питомцами, но не подозревают, что это может негативно сказаться на их здоровье. Американские учёные обнаружили, что кошки и собаки могут вызывать у своих хозяев различные нарушения сна.

Вот почему не стоит пускать домашних животных в кровать

Фото: Unsplash

Исследователи проанализировали данные людей, которые принимали участие в Национальном исследовании здоровья и питания 2005-2006 годов. В своей работе учёные учитывали такие факторы качества сна, такие как усталость, сонливость, долгое засыпание или недостаточный сон. Они выяснили, что владельцы собак чаще страдали от расстройства сна, а владельцы кошек — от непроизвольных подёргиваний ног.

Учёные не могут точно сказать, почему домашние животные влияют на сон хозяев. Возможно, это связано с тем, что кошки и собаки более активны ночью и могут мешать спокойному отдыху. Однако они не рекомендуют людям избавляться от своих питомцев из-за этого: достаточно просто запретить им доступ в спальню.

Также учёные предупреждают людей с хроническими нарушениями сна о том, что заведение питомца может только усугубить их проблему.

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